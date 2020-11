Mozambico: premier Rosario, più di 500 mila sfollati a causa dell'insurrezione jihadista a Cabo Delgado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 500 mila persone sono state sfollate a causa dell'insurrezione islamista nella provincia di Cabo Delgado, nel nord del Mozambico. Lo ha reso noto il primo ministro mozambicano, Carlos Agostinho do Rosario, intervenendo al parlamento di Maputo. Gli sfollati, ha aggiunto il primo ministro citato dala stampa locale, hanno cercato rifugio nelle vicine province di Niassa, Nampula, Zambezia, Sofala e Inhambane. Di fronte all'emergenza, ha aggiunto, il governo ha attivato il Centro operativo nazionale di emergenza (Cenoe) per offrire assistenza umanitaria agli sfollati. Nei giorni scorsi la ministra degli Esteri Veronica Macamo aveva avvertito del rischio che l'insurrezione nella provincia settentrionale di Cabo Delgado potesse estendersi all’intera regione dell’Africa australe. In un’intervista rilasciata all'emittente “Radio Mozambico”, Macamo ha quindi chiesto che tutti i Paesi siano coinvolti per frenare l'insurrezione, annunciando inoltre che il governo di Maputo istituirà un centro di assistenza umanitaria nella provincia di Nampula, dove trovano riparo le persone sfollate a causa degli attacchi a Cabo Delgado. L’insurrezione jihadista è scoppiata nel 2017 per mano di un gruppo legato allo Stato islamico. Secondo le stime del governo, fino a 2 mila persone sono state uccise dall’inizio dell’insurrezione e circa 430 mila sono state sfollate.(Res)