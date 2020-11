Milano: "Il libro come cura', Comune e Fondazione De Agostini insieme per i bambini dei nidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che si celebra il 20 novembre, parte il progetto "Il libro come cura", ideato dalla Fondazione De Agostini e promosso, in collaborazione con l'assessorato all'Educazione del Comune di Milano, nei 104 nidi d'infanzia comunali della città. Attraverso la lettura di albi illustrati da parte delle educatrici e degli educatori dei nidi d'infanzia del Comune di Milano, il progetto si propone di dare voce alle emozioni dei bambini con particolare attenzione ai temi che sono emersi in questo anno particolare caratterizzato dall'esperienza del Covid-19 (paura, solitudine, imprevisto, distacco), con lo scopo di attivare un percorso di cura delle ferite emotive dei più piccoli. Il progetto andrà avanti fino a marzo 2021 con la donazione da parte della Fondazione De Agostini di albi illustrati, che saranno a disposizione di bambini ed educatori. Per celebrare la Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nei nidi comunali, verrà proposta ai bambini la lettura del libro Cane nero (di Levi Pinfold, Terre di Mezzo) e, subito dopo, un laboratorio dal titolo "Io non ho paura della paura", allo scopo di ascoltare che cosa li preoccupa, parlare delle loro paura e non farli sentire soli. È allo stesso tempo fondamentale, in questo momento così particolare, sostenere gli operatori dei nidi nel lavoro quotidiano con i bambini, nel quale si confrontano con le loro complesse emozioni accogliendole e aiutando i bambini a elaborarle. Per questo, l'iniziativa vedrà il coinvolgimento, oltre che di circa 5.000 bambini e dei loro genitori, degli educatori dei nidi d'infanzia comunali di Milano. (segue) (com)