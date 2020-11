Francia: Consiglio di Stato dà tre mesi al governo per dimostrare gli impegni climatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di Stato francese ha dato tre mesi di tempo al governo per dimostrare di aver preso le misure necessarie a ridurre l'emissione di gas ad effetto serra. All'organo, che si è espresso per la prima volta su un caso riguardante il cambiamento climatico, si era rivolto inizialmente il comune di Grand Synthe (nord della Francia) a cui si sono unite poi altre città e organizzazioni non governative. Parigi si era impegnata per un calo del 40 per cento delle emissioni nel 2030 rispetto al loro livello del 1990. Il governo ha dovuto però rivedere al ribasso gli obiettivi. All'esecutivo viene quindi chiesto di giustificare la "compatibilità con la traiettoria di riduzione dei gas ad effetto serra" per mantenere gli obiettivi. (Frp)