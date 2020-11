Ocse: nel 2018 Italia secondo paese Ue per aspettativa di vita a 83 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2018 l'Italia era il secondo paese dell'Unione europea dopo la Spagna per aspettativa di vita, con una media di 83 anni. È quanto emerge dal rapporto "Healt at a Glance" dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Per le donne italiane la media è stata di 85,6 anni, mentre per gli uomini di 81,2 anni. Nell'Unione europea l''aspettativa di vita è stata è di 81 anni (83,7 per le donne e 78,2 per gli uomini). (Frp)