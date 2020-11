Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principi appuntamenti previsti oggi a Roma e nel LazioCOMUNE- Assemblea capitolina (ore 14-19)- Presentazione del calendario “Amami e basta” contro la violenza sulle donne. Interverranno: Virginia Raggi, sindaca di Roma, Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Guido Fienga, Ceo dell’As Roma, Veronica Mammì, assessora alla Persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale e Amra Silajdzic, moglie del capitano della As Roma Edin Džeko. (ore 10.30)- L'assessore allo Sport, politiche giovanili e grandi eventi cittadini Daniele Frongia interviene al seminario "Let's Go Iceland" organizzato dal Servizio Informagiovani di Roma Capitale. (ore 16) (segue) (Rer)