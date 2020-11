Vaccini: Fnp Cisl Lombardia, dalla Regione consegnate dosi insufficienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato Fnp Cisl Lombardia in un comunicato denuncia le “brutte figure di Regione Lombardia e ATS dei territori nella vicenda vaccini: nonostante le continue lamentele dei cittadini e le denunce a mezzo stampa di sindacati e partiti, anche ieri è stata consegnata la metà dei vaccini richiesti dai Medici di medicina generale. In alcuni ambulatori è andata ancora peggio: per esempio a Bergamo città, su 55 prenotazioni solo 7 hanno ricevuto il vaccino” si legge nella nota.“Di fronte alla inaffidabilità di questa sanità regionale continua la commedia dei vaccini in Lombardia, ma questa 'farsa' rischia però di trasformarsi in vera e propria tragedia per le migliaia di anziani over 65 lasciati ancora senza vaccini antinfluenzali. Siamo attoniti, soprattutto alla luce della ultima nota della Ats di Milano che ha comunicato, candidamente e senza pudore, ai medici di medicina generale che 'al momento attuale la filiera distributiva del vaccino antinfluenzale presenta disponibilità ridottissime di vaccino over 65, e non presenta altre disponibilità di altri vaccini antinfluenzali o pneumococcici'. Non è stato comunicato quando vi potranno essere ulteriori rifornimenti". Lo dichiara Emilio Didonè che risponde alle sempre più numerose mail che arrivano agli indirizzi di posta elettronica della Fnp Cisl regionale: “non passa ora che non arrivino notizia sconfortanti sulle capacità di approvvigionamento di farmacie e ambulatori”. (segue) (Com)