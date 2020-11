Vaccini: Fnp Cisl Lombardia, dalla Regione consegnate dosi insufficienti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo arrivati al punto che i medici in prima linea, quelli che ci mettono la faccia, sono stati mandati allo sbaraglio e stanno diventano il capro espiatorio delle legittime arrabbiature dei cittadini, come se fosse colpa loro se i vaccini mancano. E al tempo stesso si mettono in difficoltà gli stessi medici magari costretti a scegliere, come in una riffa, a chi fare il vaccino questa mattina....” continua Didonè. “E malgrado la grande confusione che regna tra i cittadini da oltre un mese – conclude Didonè -, Regione Lombardia resta chiusa nel suo palazzo senza rendersi conto, forse, delle difficoltà che un cittadino over 65 incontra per vaccinarsi. E i medici, tutti i medici, e gli operatori perdono credibilità e autorevolezza nei confronti dei cittadini. Auspichiamo sia l’ultima bruttissima figura di Regione Lombardia, e l’ultima vergogna di cui noi cittadini lombardi dovremo farci carico” conclude il segretario generale Fnp Cisl Lombardia (Com)