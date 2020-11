Marocco: inaugurato cantiere di una moschea a Guerguarat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Affari islamici marocchino costruirà una grande moschea al posto di confine di Guerguarat, con un costo stimato di 8,8 milioni di dirham (810 mila euro). I lavori di costruzione di questa moschea, che aprirà le porte ai fedeli tra 12 mesi, sono stati avviati ieri dal governatore della provincia di Aousserd, Abderrahaman El Jaouhari, in occasione del 65esimo anniversario dell'indipendenza del Regno. Questo progetto, che si svilupperà su una superficie di 3.767 metri quadrati, comprende una sala di preghiera per gli uomini e un'altra per le donne, sale per le abluzioni, un minareto e alloggi per l'imam. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa nazionale marocchina "Map". (Mar)