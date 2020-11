‘Ndrangheta: Ronzulli (FI), Tallini? Approfondiremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non saprei cosa dire. L’ho appreso da voi in questo momento. So che lui fa politica da 30 anni, non è mai stato raggiunto da un avviso di garanzia. Sappiamo che è un indagato in questo momento, approfondiremo un po' le carte, vediamo di che cosa si tratta". Lo ha detto Licia Ronzulli, parlamentare di Forza Italia, ad “Agorà”, su Rai Tre, in merito alla notizia dell'arresto del presidente del Consiglio regionale della Calabria Domenico Tallini di Forza Italia.(com)