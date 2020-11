Ungheria: ministra Giustizia, non possiamo ammettere il negazionismo biologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I valori tradizionali sono in pericolo a causa di teorie che rigettano l'idea che il sesso sia binario. Lo ha detto la ministra della Giustizia dell'Ungheria, Judit Varga, ripresa dall'agenzia di stampa "Mti". Varga è intervenuta in Parlamento a proposito della proposta di riforma della Costituzione. Secondo la guardasigilli siamo di fronte a una diluizione, relativizzazione e alla costante minaccia da parte di teorie che negano che nella famiglia il padre sia un uomo e la madre una donna. Sorge spontanea la domanda "se gli interessi, i diritti e il benessere delle future generazioni può essere tutelato". Ecco perché, dice Varga, è necessario iscrivere nella legge fondamentale una garanzia per i diritti dei minori. Ciò assicurerà all'Ungheria di restare una comunità forte e sicura in futuro. "Difendere le future generazioni richiede che cerchiamo di creare l'ambiente più appropriato per loro", ha aggiunto. In un messaggio su Facebook dopo l'intervento, la ministra ha comunque spiegato che, "nonostante la copertura mediatica", il governo di Budapest "non vuole attaccare i diritti esistenti di nessuno". "Tutti i gruppi sociali sono importanti per l'Ungheria", e la costituzione stabilisce chiaramente che "la dignità umana è inviolabile". Allo stesso tempo, precisa Varga, "i diritti dei minori non possono essere minati dalla pressione di determinati gruppi di interesse e da determinate tendenze ideologiche". (Vap)