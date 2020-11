Francia: imprenditori chiedono al governo di non rinviare il Black Friday

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia "non è ragionevole" rinviare il Black Friday previsto per il 27 novembre, come ha proposto il ministro dell'Economia, Bruno le Maire. Lo ha detto ai microfoni dell'emittente radiofonica "Rtl", Geoffroy Roux de Bezieux, presidente del Movimento delle imprese di Francia (Medef) l'equivalente della Confindustria. "Tutto è immaginabile, ma non otto giorni prima", ha detto de Bezieux, spiegando che "si parla molto di Amazon" ma "ci sono molti commercianti francesi che hanno preparato le loro promozioni". Per il presidente del Medef il 27 novembre è necessario che "tutti siano aperti". L'associazione di consumatori Ufc-Que Choisir chiede invece al governo di regolamentare l'iniziativa. "Bisogna risolvere il problema più importante, che è quello di inquadrare questa giornata di false promozioni", ha detto ai microfoni dell'emittente radiofonica "France info" il presidente di Ufc-Que Choisir, Alain Bazot. "Il Black Friday non garantisce per niente dei buoni affari, i prezzi sono assurdi. Si strumentalizzano le voglie di consumo dei consumatori con false promozioni", ha aggiunto Bazot. (Frp)