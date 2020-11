Università: Manfredi, comunicato Roma basato su autonomia istituzioni, libertà e integrità accademica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comunicato di Roma che verrà approvato dai 49 Paesi della conferenza ministeriale dello Spazio Europeo dell’Istruzione superiore (European Higher Education Area - EHEA) "riporta chiaramente la nostra visione per i prossimi dieci anni di tale processo, visione che deve essere sempre accompagnata e letta partendo da quei valori fondamentali che muovono il nostro agire, ovvero la difesa della autonomia delle istituzioni, la libertà e l’integrità accademica, la partecipazione degli studenti e del personale delle istituzioni alla governance dei processi accademici, e una responsabilità pubblica del settore della formazione superiore”. Lo ha detto il ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, in apertura della conferenza EheaRome2020 dalla quale emergeranno le linee d’azione per le sfide dei prossimi 10 anni nel settore della formazione superiore. "Su questo ultimo tema è utile sottolineare ancora una volta il ruolo delle istituzioni universitarie all’interno della società, la cosiddetta ‘terza missione’ del mondo accademico, punto fondamentale per accrescere la qualità dei nostri sistemi nazionali. Dobbiamo pertanto fermamente combattere e reagire - ha aggiunto il ministro - contro ogni azione, sia interna che estera ai nostri sistemi, che possa compromettere il nostro dialogo e la salvaguardia di questi valori fondamentali, consapevoli che il mondo accademico è sempre stato l’unico luogo dove tale dialogo è sempre stato possibile. Oggi - ha spiegato Manfredi - seppur in modalità differenti, tale spirito continua ad animare la nostra collaborazione e il nostro essere insieme al fine di affrontare le sfide future e, soprattutto, per adempiere agli impegni assunti in questi anni di processo all’interno della più grande area riferita alla formazione superiore a livello globale".(Rin)