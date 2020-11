Cina: Commissione sviluppo e riforma, offerta di gas sufficiente per soddisfare domanda invernale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'offerta di gas naturale della Cina sarà sufficiente per soddisfare il picco della domanda durante la stagione del riscaldamento invernale. Lo ha annunciato in una conferenza stampa Meng Wei, portavoce della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma cinese. "Le riserve di gas naturale disponibili per il riscaldamento invernale quest'anno sono aumentate di cinque miliardi di metri cubi rispetto allo scorso anno, consentendo una maggiore flessibilità per garantire un approvvigionamento adeguato quando la domanda raggiunge il picco", ha affermato Meng. La Cina ha registrato un aumento del 14,6 per cento su base annua del consumo medio giornaliero di gas naturale nei primi undici giorni di novembre e anche la domanda di carbone è stata robusta, secondo quanto riferito dal funzionario. Per migliorare la qualità dell'aria, tuttavia, la Cina ha incoraggiato l'uso di gas naturale ed elettricità per il riscaldamento invernale, a scapito del carbone. "La Commissione ha intrapreso una serie di iniziative per garantire l'approvvigionamento di gas per la regione settentrionale, tra cui l'aumento della produzione di giacimenti di gas nazionali sulla base della sicurezza e l'importazione di gas naturale in modo ordinato", ha aggiunto Meng.(Cip)