Afghanistan, le forze speciali australiane hanno ucciso illegalmente 39 persone

- Le forze speciali australiane hanno ucciso illegalmente 39 persone in Afghanistan tra il 2005 e il 2016. La rivelazione è giunta in seguito a un'indagine di quattro anni da parte delle Forze di difesa australiane (Adf) che, dopo aver investigato su 57 casi, ha raccolto le testimonianze di centinaia di testimoni e ha esaminato più di 20 mila documenti. Parlando nella capitale australiana di Canberra, il generale Angus John Campbell ha detto che le indagini "hanno identificato informazioni credibili per comprovare 23 episodi di presunta uccisione illegale di 39 persone da parte di 25 militari delle forze speciali australiane, prevalentemente dal Reggimento del servizio aereo speciale". “I casi accertati mostrano informazioni credibili su crimini di guerra dato che è emersa l’evidenza la persona uccisa non era un combattente", ha detto Campbell. Si pensa che le vittime includessero prigionieri, agricoltori e altri civili, e dei 25 autori che sono stati identificati, alcuni sono ancora in servizio. Il rapporto ha anche rilevato che nessuno degli omicidi è avvenuto durante "degli scontri armati". Prima che il rapporto fosse pubblicato giovedì, il primo ministro australiano Scott Morrison ha parlato con Ashraf Ghani, il presidente dell'Afghanistan, per scusarsi per quanto accaduto. (Res)