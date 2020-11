Covid: assessore Lazio, Rt sta diminuendo ma fascia arancione non mi dispiacerebbe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione nel Lazio è in miglioramento, ma all’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria Alessio D’Amato “non dispiacerebbero” maggiori restrizioni. Lo ha detto in una intervista al Messaggero. “Per me la fascia gialla non è una medaglia, ciò che contano sono i parametri, i numeri. Poi, non nego che a me non dispiacerebbero maggiori cautele, maggiore prudenza anche nel Lazio, con il posizionamento in zona arancione”, ha detto D’Amato. “Questo premesso, il nostro Rt sta diminuendo, stando ai dati a disposizione, probabilmente ci assesteremo sotto all’1, mentre la settimana scorsa eravamo a 1,04. In sintesi, stando ai numeri non dovrebbe esserci il passaggio in zona arancione. Ma adesso spetta a tutti i cittadini, con i loro comportamenti e con il rispetto delle regole, fare in modo da evitare che si concretizzino le condizioni per le quali il passaggio nella fascia arancione diventerebbe inevitabile”, ha aggiunto l’assessore.(Rer)