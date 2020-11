Regno Unito: Covid, vaccino Oxford produce "robusta" risposta immunitaria negli anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi risultati preliminari sull'efficacia del vaccino anti-Covid Oxford mostrerebbero esso genererebbe una "robusta" risposta immunitaria negli anziani, di fatto dimostrandosi particolarmente efficace sulla categoria messa maggiormente a rischio dal Sars-Cov-2. La nuova notizia positiva arriva nel giorno seguente alla pubblicazione di nuovi dati da parte della casa farmaceutica Pfizer, secondo cui i dati riguardanti l'efficacia del proprio vaccino andrebbero rivisti, e l'efficacia incrementata dal primo presunto 90 per cento al 94 per cento. Secondo i medici che seguono i trial del vaccino Oxford, i volontari nei trial mostrerebbero una produzione di anticorpi simile, e una analoga produzione di linfociti T in tutti i gruppi anagrafici in esame (18-55, 56-69, oltre 70 anni). Oltre 560 volontari adulti in salute hanno preso parte alla fase due dei trial, nei quali vengono casualmente somministrati con due dosi del vaccino o un placebo, all'insaputa del volontario, per annullare la possibilità del verificarsi dell'effetto placebo. Sinora nessun volontario ha mostrato reazioni avverse al vaccino. (Rel)