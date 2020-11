Tunisia: vertice delle tre presidenze, “incontro è un messaggio per tutti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica tunisino, Kais Saied, ha incontrato nel pomeriggio di ieri al Palazzo di Cartagine il presidente dell'Assemblea dei rappresentanti del Popolo, Rached Ghannouchi, e il primo ministro, Hisham Michichi. L'incontro vuole mandare "un messaggio a tutti che lo Stato deve continuare e che deve essere trovata una nuova visione per risolvere i veri problemi del popolo tunisino, che sono principalmente questioni economiche e sociali" riferisce la presidenza. Al centro dei colloqui una serie di questioni, la più importante delle quali è la legge finanziaria per il prossimo anno e la situazione sanitaria nel paese. Il capo dello Stato ha sottolineato che i servizi di pubblica utilità devono continuare e che le controversie interne o esterne al Consiglio non possono rappresentare un ostacolo all'approvazione della Legge finanziaria, che non può essere un'opportunità per nessuno per provocare controversie tra più partiti politici. (Tut)