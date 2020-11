'Ndrangheta: Salvini, buon lavoro a Gratteri, ben venga chi fa pulizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho mandato gli auguri di buon lavoro a Nicola Gratteri, ben venga chi fa pulizia. Il signor Tallini mi ha attaccato più volte. Conoscendo Gratteri, se si muove ha le ragioni per farlo". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo a Rtl, in merito all'arresto del presidente del Consiglio regionale calabrese Domenico Tallini. Salvini è poi tornato a parlare della sanità calabrese. "Alla guida bisognerebbe nominare uno specchiato medico calabrese - ha spiegato -. Ce ne sono a centinaia. Quanto a Gino Strada non si capisce perché bisogna girare l'Italia per trovare un consulente, quando ce l'hai in Calabria. Dopo gli arresti di oggi, il governo si sbrighi a nominare un medico calabrese a commissario".(Rin)