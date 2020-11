Polonia: Kaczynski accusa opposizione dopo proteste, "avete le mani sporche di sangue"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dimostrazioni che l'opposizione polacca ha sostenuto sono costate la vita a molte persone. Lo ha detto il vicepremier e leader di Diritto e giustizia (PiS) Jaroslaw Kaczynski. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Pap", Kaczynski è intervenuto al Sejm, la camera bassa del Parlamento di Varsavia, accusando l'opposizione rea, secondo lui, di avere "le mani sporche di sangue", giacché le proteste di piazza a favore del diritto all'aborto hanno contribuito a diffondere il coronavirus nel Paese. Il vicepremier ha parlato dopo che il capogruppo di Lewica, Krzysztof Gawkowski, ha reso noto che nelle proteste di ieri sera "è stato picchiato dalla polizia" e fermato il vicepresidente del Sejm, Wlodzimierz Czarzasty (Lewica). Come spiegato da un'altra deputata di Lewica, Anna Maria Zukowska, Czarzasty e lei stavano cercando di tornare al Sejm in serata dopo le dimostrazioni. Czarzasty non aveva con sé il tesserino da deputato ma lei sì. Lo ha quindi esibito a un agente di polizia e ha fatto da testimone dell'identità di Czarzasty. "Ahimè la cosa non è stata accettata e il poliziotto non ha lasciato fisicamente passare Czarzasty", ha detto. "La polizia non si è comportata professionalmente. Non conosce le norme e a mio avviso si è comportata aggressivamente e ha aumentato la tensione senza motivo", ha continuato Zukowska. (Vap)