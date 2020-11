Mauritania: nuove misure per far fronte alla seconda ondata di coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione incaricata del monitoraggio della pandemia da Covid-19 in Mauritania ha tenuto una riunione ieri a Nouakchott, al termine della quale ha deciso di intraprendere immediatamente campagne di sensibilizzazione e divulgazione su larga scala per mettere in guardia contro i pericoli derivanti dal mancato rispetto delle misure preventive decise dalle autorità sanitarie di fronte alla recrudescenza della pandemia. La commissione ha specificato che questa campagna sarà condotta da tutti i dipartimenti governativi, media pubblici e privati, funzionari eletti locali, membri della società civile, oltre alle piattaforme di social media. Il comitato ha chiesto la necessità di generalizzare l'uso di mascherine in tutti gli spazi e in tutte le riunioni, compresi i luoghi di accoglienza pubblica, i mercati, le moschee, le scuole e i trasporti pubblici. (Res)