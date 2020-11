Covid: assessore Lazio, Natale senza limitazioni non ha senso, se va bene in fascia gialla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ipotizzare che per il periodo natalizio siano eliminate tutte le limitazioni non ha senso”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato in una intervista al Messaggero. Nella migliore delle ipotesi, se non ci sarà un aggravamento della situazione epidemiologica, possiamo ipotizzare che il Lazio resti in fascia gialla, dunque con gli attuali divieti”. La situazione nel Lazio, attualmente, spiega D’Amato, è “stazionaria”. “Siamo al plateau, c’è un rallentamento, però tutto sta avvenendo molto, molto lentamente”(Rer)