Mauritania: 4G operativo in sei mesi a Nouakchott e Nouadhibou

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce ufficiale del governo mauritano, Sidi Ould Salem, ha dichiarato che la Mauritania entrerà nell'era della quarta generazione di comunicazioni cellulari tra sei mesi a Nouakchott e Nouadhibou. Secondo il ministro, l'ingresso della Mauritania nell'era del nuovo G4 promuoverà un salto di qualità nel campo delle comunicazioni. Sidi Ould Salem ha ricordato che il governo aveva già lanciato tre bandi di gara per la quarta generazione non riusciti, prima che i tre operatori, presenti nel Paese, decidessero di acquisirla. Il ministro non ha rivelato la data dell'avvio di questo servizio nelle altre province del Paese. (Res)