Scuola: tornano le Università per la Legalità, non si ferma l'impegno degli atenei contro le mafie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Video inchieste sulle infiltrazioni mafiose e sui traffici illeciti di rifiuti, seminari, mostre, visite guidate nei musei, una"passeggiata della legalità", manifestazioni sportive, convegni, incontri formativi con minori detenuti sono alcuni dei progetti presentati dagli studenti dei 12 atenei italiani che hanno aderito alla quarta edizione de "Le Università per la Legalità", iniziativa organizzata dal Ministero dell'Università e della Ricerca e dalla Fondazione Giovanni Falcone, d'intesa con il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (Cnsu) e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (Crui). La manifestazione si svolge da remoto e viene trasmessa sulla piattaforma Teams e in streaming sulla pagina Facebook dell'Università degli Studi di Milano, nel 2020 ateneo capofila della manifestazione. Il tema scelto per questa edizione di due giorni è "La cultura e il sapere: l'attualità del pensiero e del lavoro di Giovanni Falcone". Alla rete delle Università per la Legalità quest'anno hanno aderito l'università di Pavia, la "Federico II" di Napoli, la Luiss "Guido Carli", "La Sapienza", "Tor Vergata", l'ateneo di Genova, la Statale di Milano, l'università di Palermo, la "Aldo Moro" di Bari, "Roma Tre" e le università di Foggia e Bologna. In tutto i progetti presentati sono 14. Milano e La Sapienza hanno partecipato con due lavori. (segue) (Com)