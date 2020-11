Scuola: tornano le Università per la Legalità, non si ferma l'impegno degli atenei contro le mafie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa, lanciata nel 2016 in occasione delle commemorazioni delle stragi di Capaci e via D'Amelio in cui persero la vita i giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Francesca Morvillo e gli agenti delle scorte, nasce con lo scopo di coinvolgere gli atenei italiani nel progetto di costruzione e diffusione della cultura della legalità e di una coscienza civile antimafiosa. Gli studenti, con la guida dei docenti delle università coinvolte, hanno realizzato una serie di progetti con al centro i temi delle mafie e della legalità. Si va dalla video inchiesta de La Statale di Milano sulle infiltrazioni mafiose in Lombardia e sullo smaltimento illecito di rifiuti, ai seminari sulla legalità che gli studenti della Luiss terranno agli allievi di 20 scuole superiori di zone a rischio, individuate dal Ministero dell'istruzione, e dei due istituti penali minorili di Palermo e Airola. E ancora igli studenti dell'ateneo di Foggia realizzeranno un sondaggio sulla percezione del fenomeno mafioso sul territorio e a Pavia si terranno lezioni di giornalismo antimafia con la guida della redazione del sito "Stampoantimafioso.it", mentre "Tor Vergata" realizzerà una mappatura delle organizzazioni mafiose e delle loro principali attività nel Lazio e gli studenti de "La Sapienza" creeranno un percorso all'interno dell'università lungo cento passi. (Com)