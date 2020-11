Difesa: rivista Usa, l'Algeria possiede il missile balistico più potente del mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rivista militare statunitense "Military Watch" ha parlato dei vantaggi dei missili balistici ipersonici Iskander, che sono stati recentemente mostrati durante l'addestramento delle Forze armate dell'Algeria. La rivista Usa ha affermato in un rapporto che le forze armate algerine attualmente possiedono il missile “Iskander”, che è considerato il più potente al mondo. "Il missile balistico Iskander possiede una portata di 500 chilometri, un'elevata precisione, una grande manovrabilità e la sua traiettoria è difficile da prevedere per i sistemi di difesa", ha aggiunto “Military Watch Magazine”. La rivista ha riferito che le Forze armate algerine possedevano il missile Iskander da diversi anni. Il missile russo è noto solo per essere stato esportato in Armenia e Algeria - con la Corea del Nord e del Sud che hanno introdotto missili molto simili. Nel marzo 2018, il quotidiano economico russo “Kommersant” ha rivelato che l'Algeria aveva ufficialmente ricevuto i missili Iskander russi. (Ala)