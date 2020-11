Roma: Campidoglio, da Giunta ok a progetti nuove preferenziali e protezione esistenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua la pianificazione di nuove preferenziali e messa in protezione delle corsie esistenti per aumentare la frequenza dei bus in città. La Giunta capitolina ha approvato progetti, dal valore di oltre un milione di euro, per l’istituzione di nuove corsie per il trasporto pubblico locale e taxi in piazza della Rovere, via Gioberti e via Delle Terme di Caracalla e la protezione di quelle esistenti in via Napoleone III - via Principe Eugenio, via Turati, piazza di Cinecittà e Corso Trieste. (segue) (Com)