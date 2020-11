Imprese: M5s Lazio, riaprire termini per moratoria rate mutui regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I termini per le richieste di moratoria delle rate dei mutui regionali, vanno riaperti per tutte quelle imprese che non hanno presentato domanda nei mesi scorsi, ritenendo di poter superare la crisi economica senza la sospensione o l'allungamento dei termini di ammortamento relativi agli strumenti finanziari attivati dalla Regione Lazio". Lo afferma in una nota Silvia Blasi, consigliera M5s alla Regione Lazio, che ha presentato un'interrogazione a risposta immediata, sottoscritta da tutto il gruppo del Movimento 5 stelle regionale, per chiedere alla Giunta come intenda procedere in merito. "Considerato che, soprattutto in questa seconda fase autunnale, la recessione generata dalla pandemia ha acuito le difficoltà di tante aziende, soprattutto quelle del settore turistico già fortemente provate dal lokdown di primavera, è opportuno che la Regione Lazio dia loro questa possibilità". (segue) (Com)