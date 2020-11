Romania: Aurescu partecipa oggi a riunione informale dei ministri degli Esteri Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari Esteri romeno, Bogdan Aurescu partecipa oggi alla riunione informale dei ministri degli Affari esteri degli Stati membri dell'Unione Europea, che si svolgerà in videoconferenza. Secondo un comunicato della diplomazia romena, durante l'incontro, i ministri e l'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, avranno uno scambio di opinioni su questioni di attualità: il risultato delle elezioni presidenziali statunitensi, la situazione in Bielorussia, Nagorno-Karabakh, il risultato delle elezioni presidenziali in Moldova (punto introdotto su iniziativa della Romania) e delle elezioni locali in Bosnia-Erzegovina, la situazione in Afghanistan, Etiopia, i recenti sviluppi nel Mediterraneo orientale e in Libia. L'ordine del giorno dell'incontro prevede un dibattito sul multilateralismo, nonché una discussione in videoconferenza con il ministro degli Esteri palestinese, Riyadh di Malki. (segue) (Rob)