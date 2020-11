Romania: Aurescu partecipa oggi a riunione informale dei ministri degli Esteri Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel punto dedicato all'attualità, Aurescu esprimerà il suo sostegno al rafforzamento del partenariato tra Unione europea e Stati Uniti, sottolineando che solo rafforzando le relazioni transatlantiche si possono gestire efficacemente le sfide globali attuali e future. La posizione costante della Romania sull'importanza di rafforzare le relazioni transatlantiche, dato che l'Ue e gli Usa fanno parte della stessa comunità di valori e sicurezza. Il ministro romeno presenterà ai suoi omologhi negli Stati membri una valutazione di tappa dei risultati delle elezioni presidenziali nella in Moldova, concentrandosi sul significato della vittoria della candidata europeista Maia Sandu e sulle implicazioni che questo risultato avrà sul rafforzamento del rapporto Ue-Moldova. Inoltre, Aurescu sottolineerà l'importanza di continuare e intensificare il sostegno dell'Ue per il futuro europeo e democratico per il quale hanno votato i cittadini della Moldova. (segue) (Rob)