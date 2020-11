Romania: Aurescu partecipa oggi a riunione informale dei ministri degli Esteri Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la situazione in Bielorussia, Aurescu dimostrerà che è necessario intensificare le misure dell'Ue contro il regime di Minsk, dato che la situazione interna continua a peggiorare. Pertanto, saluterà la rapida entrata in vigore del secondo pacchetto di misure restrittive nei confronti delle autorità bielorusse ed esprimerà sostegno per l'avvio delle procedure per l'adozione di un terzo pacchetto di misure. Aurescu farà inoltre riferimento ai recenti sviluppi in Nagorno-Karabakh e menzionerà la necessità che le parti continuino a rispettare il cessate il fuoco, mediato dai copresidenti del Gruppo di Minsk dell'Osce. Aurescu ribadirà, nel contesto, la proposta della Romania, avanzata dal ministro romeno alla precedente riunione del Cae, di avere una discussione approfondita in una futura riunione dei ministri degli esteri europei sul ruolo dell'Ue nella risoluzione di tutti i conflitti congelati nel vicinato orientale. (segue) (Rob)