Romania: Aurescu partecipa oggi a riunione informale dei ministri degli Esteri Ue (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il dibattito sul sostegno al multilateralismo, Aurescu sottolineerà che un multilateralismo efficace si basa sul rispetto del diritto internazionale e dei valori democratici, nonché l'importanza di cooperare con Stati con le stesse opinioni internazionali e rafforzare le relazioni transatlantiche. I ministri degli Esteri europei avranno uno scambio di opinioni con il ministro degli esteri palestinese Riyadh di Malki. In questa occasione, Aurescu sottolineerà la necessità di rafforzare le relazioni bilaterali tra l'Ue e l’Autorità nazionale palestinese (Anp) per contribuire alla costruzione istituzionale e allo sviluppo. Aurescu sottolineerà la necessità per l'Ue di agire come un mediatore onesto tra Israele e Anp, in stretta collaborazione con gli Stati Uniti e gli attori regionali pertinenti, con l'obiettivo principale di sbloccare il processo di pace in Medio Oriente riprendendo i negoziati diretti tra le parti. Allo stesso tempo, il ministro romeno ribadirà il sostegno della Romania a una soluzione giusta e duratura al Processo di pace in Medio Oriente, basata sulla soluzione dei due Stati - questa è l'unica soluzione che soddisfa le esigenze di entrambe le parti, in quanto stati coesistenti in pace e sicurezza, posizione ribadita in occasione della recente visita del Primo Ministro della Romania in Israele e Anp, dall'inizio di novembre, nonché durante la visita a livello di ministro degli Esteri nei due Stati all'inizio di settembre. (Rob)