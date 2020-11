Ue: Salini, recovery plan troppo grande, si concentri su partite strategiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il recovery plan è troppo grande per essere vero, deve concentrarsi su alcune partite strategiche. Lo ha detto Massimiliano Salini, Commissione Industria, Ricerca e Energia, Parlamento Europeo nel suo saluto introduttivo al Lombardia digital summit. "Nell'ambito del recovery fund il Consiglio europeo ha definito alcuni parametri tra i quali si definisce che almeno il 20 per cento dei 750 miliardi destinati a Next generation eu sia concentrato sull'agenda digitale: la Lombardia è pronta, l'Italia è pronta, ma bisogna mettere a terra le idee". "Il recovery plan c'è – ha spiegato Salini - ma è troppo grande per essere vero. Per essere vero deve essere strategicamente orientato ad alcune partite specifiche che riteniamo veramente tali da riportare la Lombardia e l'Italia intera al centro dell'attenzione: non ancella delle catene di valori europee, ma protagonista insieme ai grandi Paesi con i quali abbiamo condiviso le grandi sfide industriali tecnologiche da diversi decenni, in primis Germania e Francia". (Rem)