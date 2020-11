Spagna: Covid, da oggi prezzo massimo mascherine chirurgiche fissato a 62 centesimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna a partire da oggi e fino al 31 dicembre del 2021 il prezzo massimo delle mascherine chirurgiche non potrà superare i 62 centesimi di euro. Il provvedimento è stato pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale dopo che il Consiglio dei ministri aveva approvato la riduzione dell'Iva del 21 al 4 per cento. Si tratta della terza revisione del prezzo delle mascherine dopo quella di aprile (96 centesimi) e novembre (72 centesimi). La mancata riduzione dell'Iva aveva provocato accese polemiche in Spagna da parte dei partiti di opposizione che evidenziavano come il loro costo fosse nettamente superiore a quello di altri Paesi europei. L'11 novembre scorso la ministra delle Finanze, Nadia Calvino, ha affermato che il governo aveva ricevuto il via libera alla riduzione dell'Iva da parte della Commissione europea. (Spm)