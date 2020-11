Usa: segretario Marina anticipa la costituzione di una nuova flotta nell’Indo-Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Settima flotta della Marina militare degli Stati Uniti, di stanza a Yokosuka, in Giappone, non è più sufficiente a contenere efficacemente la Cina. Lo ha dichiarato questa settimana il segretario della Marina degli Stati Uniti, Kenneth Braithwaite, secondo cui il mantenimento di una presenza militare effettiva nell’Indo-Pacifico richiede l’istituzione di una “Prima flotta” più vicina all’Oceano Indiano, possibilmente a Singapore. Ad oggi la Settima flotta opera in un’area che spazia dalle Hawaii al confine Indo-Pakistano: una macroregione che include 36 paesi e circa la metà della popolazione mondiale. Si tratta dell’area operativa più vasta tra quelle affidate alle Flotte della Marina Usa, e la Settima flotta vi opera simultaneamente tra 50 e 70 navi e sottomarini, 150 aeromobili e circa 20mila marinai. Braithwaite, citato da “Usni News” – una pubblicazione edita dall’Istituto navale degli Stati Uniti – ha però dichiarato che la Marina vuole “allestire una nuova flotta. Vogliamo collocare questa flotta al crocevia tra l’Oceano Indiano e il Pacifico”. (segue) (Nys)