Covid: cala ancora il rapporto fra tamponi e positivi, Pfizer accelera sul vaccino

- Cala per il secondo giorno di fila la percentuale dei positivi al Covid-19 sul totale di tamponi effettuati. L’ultimo bollettino del ministero della Salute ha rilevato 34.282 nuovi casi di coronavirus a fronte di 234.834 tamponi. La percentuale positivi-tamponi, si attesta quindi al 14,5 per cento mentre nella rilevazione precedente era del 15,4 (il giorno ancora precedente era a 17). Sale invece a 753 il numero dei decessi. Intanto continua la corsa al vaccino tra le principali aziende farmaceutiche. Le compagnie statunitensi Pfizer e BioNtech presenteranno domani, 20 novembre, la richiesta per l'uso di emergenza del vaccino contro il Covid-19, che secondo gli ultimi test ha mostrato un'efficacia al 95 per cento. In un’intervista alla “Cnn” l'amministratore delegato di Pfizer, Ugur Sahin, ha affermato che l'efficacia del vaccino sviluppato con il partner tedesco BioNTech è coerente per età ed etnia demografica e che non vi sono effetti collaterali importanti, segno che il vaccino può essere diffuso a livello mondiale.Intervenendo all’assemblea dell’Associazione nazionale dei comuni (Anci), il commissario all’emergenza Domenico Arcuri ha sottolineato alcune importanti differenze tra la prima e la seconda ondata di Covid-19, in particolare su come la risposta sanitaria italiana si sia significativamente rinforzata. Durante i prima mesi della diffusione del virus in Italia, il 43 per cento dei positivi era ricoverato, mentre oggi solo il 5 per cento entra in ospedale. A marzo, inoltre, il 7 per cento dei pazienti era in terapia intensiva, oggi lo 0,5 per cento. Il commissario ha ricordato come durante la prima ondata dei contagi "il 50 per cento dei positivi si curava in isolamento domiciliare, ovvero era poco sintomatico e riusciva ad essere seguito all’interno delle mura domestiche", mentre nella seconda ondata il "95 per cento si cura fra le mura domestiche"."Siamo stati efficaci nel contrasto della pandemia" nonostante" i problemi strutturali "dei nostri sistemi decisionali", ha aggiunto il commissario. Arcuri ha inoltre evidenziato che "a marzo eravamo l'epicentro della pandemia e non producevamo alcun dispositivo di protezione. Avevamo oltre 4 mila contagiati in terapia intensiva ed una capacità di fare poco più di 20 mila tamponi al mondo. Questo nell’abito di una guerra commerciale per accaparrarsi quanto serviva per contrastare l’epidemia". "A distanza di sette mesi" abbiamo "una produzione autosufficiente di dispositivi, che non acquistiamo più all’estero da luglio; abbiamo raddoppiato i posti letto e riusciamo a fare oltre 200 mila tamponi al giorno", ha concluso.(Rin)