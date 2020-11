Germania: Covid, 365 arresti alla manifestazione dei negazionisti a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo più di due ore di confronto, con scontri e impiego degli idranti, la polizia ha disperso la manifestazione dei negazionisti del coronavirus e oppositori delle norme anticontagio, tenuta a Berlino nella giornata di ieri, 18 novembre. Come riferisce il quotidiano “Der Tagesspiegel”, il bilancio è di 365 arresti. Il ministro dell'Interno, Horst Seehofer, ha elogiato le forze dell'ordine per l'operazione di sgombero. In particolare, Seehofer ha affermato: “Lo Stato di diritto democratico vive e la polizia è il suo scudo”. Negli scontri, dieci agenti sono rimasti gravemente feriti. In una Berlino blindata, con il quartiere governativo isolato da sbarramenti, sono stati schierati circa duemila agenti della Polizia federale (Bpol) e delle forze dell'ordine di diversi Laender. Circa 14 mila persone si sono ammassate tra la Porta di Brandeburgo, il Bundestag e il parco di Tiergarten. Era presente l'intera galassia dei negazionisti, che trova espressione nel movimento Pensiero laterale (Querdenken): teorici del complotto, estrema destra, nostalgici del Reich, oppositori dei vaccini, adepti di culti New age, seguaci dell'esoterismo e delle medicine alternative, figli dei fiori e vegani. Secondo la stampa tedesca hanno aderito anche sostenitori e rappresentanti di Alternativa per la Germania (AfD), partito nazionalconservatore che raccoglie consensi anche nell'estrema destra. Le proteste si sono concentrate sulla terza legge per la protezione della popolazione in una situazione epidemica di portata nazionale, approvata ieri da Bundestag e Bundesrat. (segue) (Geb)