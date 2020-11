Germania: Covid, 365 arresti alla manifestazione dei negazionisti a Berlino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sua ultima versione, il provvedimento consente al governo federale e agli esecutivi dei Laender di imporre con ordinanza le norme anticontagio in caso di drastico aumento delle infezioni da Sars-Cov2. Le ordinanze possono limitare anche i diritti fondamentali, senza la riserva di legge del Bundestag. Dalla tarda mattinata, i manifestanti hanno iniziato a premere sui cordoni di sicurezza a difesa del Bundestag e sono iniziati i primi confronti con la polizia. Poiché i dimostranti violavano in massa l'obbligo di indossare la maschera di protezione e di mantenere una distanza minima di 1,5 metri, la polizia ha ordinato più volte alla folla di disperdersi, non escludendo l'impiego degli idranti. Verso mezzogiorno, è stato dato l'ultimo avvertimento. Poiché i negazionisti hanno mantenuto le posizioni, i cannoni ad acqua sono entrati in azione, seguiti da scontri isolati tra polizia e alcuni manifestanti. La dimostrazione è stata dispersa dopo circa due ore. (Geb)