Elezioni Usa, numerose accuse di irregolarità durante il riconteggio manuale dei voti

- Una terza contea della Georgia ha rinvenuto una memory card contenente voti elettronici non conteggiati durante le operazioni di riconteggio in corso in quello Stato Usa. Si tratta della contea di Walton: secondo il quotidiano locale “Walton Tribune”, i funzionari elettorali hanno rinvenuto la scheda di memoria contenente voti non conteggiati, anche se in quantità inferiore a quelli rinvenuti negli ultimi giorni nelle contee di Floyd e Fayette. In tutti e tre i casi, però, i voti non conteggiati sarebbero andati in a maggioranza a Donald Trump, che avrebbe guadagnato complessivamente 1.400 voti, riducendo il proprio svantaggio su Biden a soli 12.733 voti, secondo l’emittente “Cnn”. Nelle ultime ore si sono anche moltiplicate denunce giurate di anomalie e irregolarità ed errori nelle operazioni di riconteggio in corso in Georgia: diversi osservatori nelle contee di Fulton, DeKalb e Cobb, hanno denunciato il mancato rispetto dei protocolli per il riconteggio, la presenza di centinaia di schede “anomale” per materiale e uniformità dei segni di compilazione e delle preferenze espresse (per il 98 per cento in favore del democratico Biden) e una serie di altre anomalie. Un errore di computazione, successivamente corretto, avrebbe attribuito a Biden oltre 9mila voti inesistenti. I responsabili del processo elettorale in Georgia difendono però la regolarità del processo in atto, ed hanno ripetutamente denunciato pressioni da parte dei Repubblicani, che a loro dire hanno minato la fiducia dell'opinione pubblica nelle basi della democrazia in quello Stato. (Nys)