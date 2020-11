Pakistan: premier Khan in visita in Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Pakistan, Imran Khan, è in visita a Kabul oggi, 19 novembre, su invito del presidente dell’Afghanistan, Ashraf Ghani. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero degli Esteri di Islamabad. Per il premier pakistano è la prima visita nel paese vicino da quando si è insediato, nel 2018. La sua delegazione comprende il ministro degli Esteri, Makhdoom Shah Mahmood Qureshi, il consigliere per il Commercio e gli investimenti, Razaq Dawood, e altri alti ufficiali. Il programma prevede un incontro tra i due leader e colloqui tra i delegati, con focus sul rafforzamento delle relazioni bilaterali, sul processo di pace afgano, sullo sviluppo economico e la connettività della regione. Ghani è stato in visita in Pakistan nel giugno 2019. Il mese prima i due si erano incontrati alla Mecca a margine dell’Organizzazione della cooperazione islamica (Oic). (Inn)