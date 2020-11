Germania-Turchia: Bundestag chiede messa al bando dei Lupi grigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Movimento delle destra ultranazionalista turca, i Lupi grigi devono essere messi al bando in Germania poiché costituiscono un'organizzazione estremista. È quanto chiede il Bundestag al governo federale, con una mozione presentata da Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu), Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp). Approvata a larga maggioranza dal parlamento federale, la mozione definisce i Lupi grigi un'organizzazione dall'ideologia “nazionalista e razzista”. Pertanto, al governo tedesco vine chiesto di “monitorare da vicino” le attività del gruppo in Germania e di “contrastarle con risolutezza con i mezzi dello Stato di diritto”. Secondo l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), l'agenzia di intelligence interna della Germania, sono attualmente 11mila gli estremisti di destra turchi nel Paese. Come ricorda il settimanale “Die Zeit”, recentemente, la Francia ha deciso di mettere al bando i Lupi grigi sul proprio territorio perché diffondo “discriminazione e odio” e sono coinvolti in azioni violente. In Turchia, i Lupi grigi sono strettamente legati al partito di ultradestra Movimento nazionalista, tanto da essere considerati l'ala paramilitare della formazione. L'Mhp è alleato del partito Giustizia e sviluppo (Akp) del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. (Geb)