Cina: Xi a vertice Apec, forte impegno all'apertura e allo sviluppo comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impegno della Cina all'apertura è forte e il Paese aprirà ancora di più le sue porte al mondo; continuerà a promuovere la liberalizzazione e la facilitazione del commercio e degli investimenti, a concludere attraverso negoziati accordi di libero scambio di alto livello con più paesi e ad impegnarsi attivamente in meccanismi bilaterali, multilaterali e regionali per la cooperazione commerciale e di investimento. Lo ha dichiarato oggi il presidente cinese Xi Jinping nel suo discorso di apertura tramite video al dialogo dei leader economici dell'Apec. "La Cina taglierà ulteriormente le tariffe e i costi di transazione sanciti dal governo e aprirà una serie di zone di dimostrazione per la promozione creativa del commercio di importazione, per aumentare l'importazione di beni e servizi di qualità. Sono fiducioso che il costante rilascio del potenziale del mercato cinese creerà vaste possibilità di affari per altri paesi e questo creerà un maggiore impulso per mantenere una crescita stabile dell'economia globale", ha detto il presidente cinese. (segue) (Cip)