Cina: Xi a vertice Apec, forte impegno all'apertura e allo sviluppo comune (2)

- Il nuovo paradigma di sviluppo, incentrato all'apertura e all'aumento degli standard qualitativi, consentirà alla Cina di aprirsi maggiormente e condividere maggiori opportunità di sviluppo con altri Paesi, ha affermato Xi, ribadendo che la Cina non muterà mai il proprio percorso di sviluppo improntato all'apertura. "La Cina migliorerà il suo sistema per la gestione degli investimenti esteri; i diritti e gli interessi legali degli investitori stranieri saranno protetti. Il Paese aprirà il settore dei servizi in modo ben pianificato e promuoverà un ambiente imprenditoriale di livello mondiale orientato al mercato, sostenuto da un solido quadro giuridico. Darà alle sue zone pilota di libero scambio maggiore potere nell'attuazione delle riforme e le trasformerà in nuovi pionieri dell'apertura. Allo stesso tempo, la Cina continuerà a sostenere fermamente il sistema commerciale multilaterale, sarà coinvolta più attivamente nella riforma del sistema di governance economica globale e farà la sua parte per rendere questo sistema più giusto ed equo", ha dichiarato il presidente cinese. "L'economia mondiale ha dovuto affrontare quest'anno maggiore instabilità e incertezza. Il protezionismo e l'unilateralismo stanno incalzando eppure la Cina non si è fermata nella sua ricerca dell'apertura. È un dato di fatto, abbiamo intrapreso molti passi politici per aprire il paese ancora più ampio. La legge sugli investimenti esteri e le sue norme e regolamenti di supporto sono state pienamente implementate. La lista negativa degli investimenti esteri è stata ulteriormente ridotta. L'accesso al mercato finanziario è stato costantemente facilitato. È stato elaborato un piano generale per lo sviluppo del porto di libero scambio di Hainan. La riforma e l'apertura a Shenzhen e Pudong sono state ulteriormente avanzate. E sono stati condotti altri programmi pilota per la promozione creativa del commercio di servizi", ha spiegato Xi. "Il nostro nuovo modello di sviluppo non è una singola circolazione domestica chiusa, ma una doppia circolazione interna e internazionale aperta e che si promuove reciprocamente", ha aggiunto. La strategia della "doppia circolazione" prevede che la prossima fase di sviluppo della Cina dipenderà principalmente dalla "circolazione interna" o da un ciclo interno di produzione, distribuzione e consumo, sostenuto dall'innovazione tecnologica interna. (segue) (Cip)