Cina: Xi a vertice Apec, forte impegno all'apertura e allo sviluppo comune (3)

- Il nuovo paradigma di sviluppo consentirà alla Cina di sbloccare appieno il proprio potenziale di mercato e creare una maggiore domanda per altri paesi, ha aggiunto. Il Prodotto interno lordo pro capite (Pil) della Cina ha superato i 10mila dollari e la sua popolazione a reddito medio ha superato i 400 milioni. Molte istituzioni internazionali prevedono che il mercato al dettaglio cinese raggiungerà i sei trilioni di dollari quest'anno. "Man mano che l'economia cinese cresce, il nostro popolo vuole naturalmente condurre una vita ancora migliore. Ciò creerà una maggiore domanda per una maggiore varietà di prodotti, tecnologie e servizi di qualità in tutto il mondo. Nonostante i danni inflitti dalla pandemia di Covid-19, l'importazione di merci dalla Cina è sostanzialmente tornata al livello dello scorso anno. La China International Fair for Trade in Services tenutasi a Pechino questo settembre ha riunito 22mila aziende di 148 paesi e regioni ai suoi eventi online e offline. Non molto tempo fa si è tenuta con successo a Shanghai la terza edizione della China International Import Expo (Ciie). Vi hanno partecipato aziende di 124 paesi e regioni", ha sottolineato Xi. (segue) (Cip)