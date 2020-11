Cina: Xi a vertice Apec, forte impegno all'apertura e allo sviluppo comune (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Xi, la Cina prenderà una parte più attiva nella divisione internazionale del lavoro, si integrerà in modo più efficace nelle catene globali industriali, di approvvigionamento e del valore e amplierà con più entusiasmo gli scambi e la cooperazione con altri paesi. "Accogliamo con favore la cooperazione con ogni altra regione, paese o azienda che lo desideri. La Cina rimarrà impegnata nell'apertura e nella cooperazione e aderirà al multilateralismo e al principio di un'ampia consultazione, contributo congiunto e benefici condivisi. La Cina lavorerà per perseguire una cooperazione nell'ambito della Nuova via della seta (Bri) di alta qualità con i suoi partner e cercare una maggiore complementarità tra le strategie di sviluppo e i piani di connettività delle regioni e dei paesi interessati. La Cina armonizzerà ulteriormente le politiche, le regole e gli standard con i partner Bri e approfondirà una cooperazione efficace con loro su infrastrutture, industria, commercio, innovazione scientifica e tecnologica, salute pubblica e scambio interpersonale. Insieme, faremo della Bri un modello di cooperazione, ripresa e crescita e approfondiremo la cooperazione sullo sviluppo "verde". Questo ci permetterà di contribuire allo sviluppo comune e alla costruzione di una comunità dal un futuro condiviso per l'umanità", ha concluso Xi. (Cip)