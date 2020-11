Cultura: Franceschini, l'ipotesi è che Cdp entri in Cinecittà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinecittà si riorganizza e raddoppia. Nella legge di bilancio è previsto che Istituto Luce, a cui dal 2017 fanno capo gli studios della capitale, con il nuovo anno si trasformi da Srl in Spa. II ministro per i Beni culturali e il turismo, Dario Franceschini, in una intervista a "Il Sole 24 Ore" spiega che "l'ipotesi su cui stiamo lavorando - spiega il responsabile dei Beni culturali - è che il gruppo Cdp entri in Cinecittà. Questo consentirà di conferire a Cinecittà un'area grande come quella attualmente occupata dagli studios. Un'area di proprietà di Cdp, che confina con Cinecittà e che consentirebbe di raddoppiarne gli spazi e allo stesso tempo di far entrare un partner industriale, ovvero Cdp o le sue società. Stiamo costruendo le condizioni per un salto di qualità assoluto: una grande operazione industriale per l'Italia e per Roma. Non è fuori luogo parlare di Hollywood europea". Poi spiega a che punto è il confronto con Cdp. "A uno stadio avanzato, anche perché la norma è stata scritta esattamente in questa prospettiva". (segue) (Res)