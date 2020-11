Cultura: Franceschini, l'ipotesi è che Cdp entri in Cinecittà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si allarga il campo d'azione di Cdp, già partner nell'operazione cosiddetta 'Netflix per la cultura', prevista dal Dl Rilancio. "Anche quella misura si inserisce in un disegno più complessivo. In quel caso si è partiti dalla considerazione che in tutto il mondo, durante il lockdown, gran parte delle produzioni - lirica, prosa, teatro, musica - si sono spostate sulla rete, quasi sempre gratuitamente, come offerta culturale. Un gesto bellissimo. L'idea inserita nel Dl Rilancio è di costruire una piattaforma che offra a pagamento l'intera offerta culturale italiana". Quanto al ruolo di Cdp, "noi ci abbiamo messo 10 milioni di euro e Cdp sta andando avanti nella strutturazione della società e nella ricerca di partner privati. In prospettiva potrebbe diventare un progetto molto più vasto, che si integra con quello di Cinecittà. Vorrei costruire meccanismi che favoriscano la crescita di grandi aziende italiane in questo settore. Si tratta di un ambito appetitoso: è già cominciata l'attenzione dei colossi stranieri verso le nostre aziende culturali. Dobbiamo strutturarci, irrobustirci e investire nel settore come una delle grandi scelte economiche del Paese", ha concluso Franceschini. (Res)