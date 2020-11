Ue: vicepresidente Dombrovskis, vogliamo tornare al tavolo delle trattative con gli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un contesto internazionale segnato in America dall'elezione di Joe Biden alla Casa Bianca e in Asia dalla firma di uno storico accordo commerciale che raggruppa 15 Paesi della regione, la Commissione europea è pronta a rilanciare il rapporto con gli Stati Uniti. "Il presidente eletto Biden ha detto pubblicamente di essere un forte sostenitore delle alleanze internazionali e del multilateralismo, così come ha detto di volere migliorare i rapporti con l'Unione europea - ha detto a "Il Sole 24 Ore" il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis -. Sono queste le basi che ci fanno sperare in una nuova partenza nelle relazioni commerciali a livello transatlantico". La presa di posizione del responsabile europeo del commercio giunge a due settimane dal voto americano, e dopo quattro anni di tensioni tra Washington e Bruxelles. "Vogliamo risolvere le nostre controversie tuttora insolute e anche lavorare insieme per facilitare il funzionamento di un sistema commerciale basato sulle regole e giungere a una riforma dell'Organizzazione mondiale del Commercio", ha aggiunto l'ex premier lettone, 49 anni. E a proposito della battaglia in campo aeronautico, ha spiegato: "Per parte europea siamo pronti a discutere. Siamo pronti a ritirare le tariffe, non appena gli Stati Uniti saranno pronti a fare altrettanto", ha concluso Dombrovskis. (Res)