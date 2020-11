Cultura: aperto a Mosca festival del cinema italiano Riff

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperto a Mosca il VII il Festival del cinema italiano Riff, che si svolge sotto il patrocinio dell'ambasciata d'Italia a Mosca e con il sostegno dell'istituto Italiano di cultura. Il Russia-Italia Film Festival si concluderà il 29 novembre. Alla cerimonia di apertura ha partecipato anche l'ambasciatore d'Italia, Pasquale Terracciano. "Il cinema è una parte importante della cultura e della storia italiana, ma anche uno strumento che consente di raccontare il presente. E soprattutto ora, in un periodo di pandemia, il cinema è diventato il modo più efficace per descrivere le nostre paure e ansie per guidarle e cercare di cambiare il nostro futuro", ha dichiarato il diplomatico. (Rum)