Cina: Covid, per Centro controllo e prevenzione "anche i vaccini cinesi sono molto efficaci"

- Anche i vaccini cinesi contro il coronavirus sono molto efficaci. Lo ha dichiarato oggi Gao Fu, direttore del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) in un seminario online. Le società statunitensi Moderna e Pfizer hanno recentemente rivelato che i vaccini che hanno sviluppato possono offrire oltre il 90 per cento di efficacia, iniettando fiducia globale nella lotta alla pandemia. "Attualmente, nessun vaccino ha completato gli studi clinici di Fase 3, ma Pfizer e Moderna hanno affermato che i loro vaccini sono molto efficaci. Voglio dire al pubblico che anche i vaccini cinesi sono molto efficaci", ha spiegato Gao. La Cina ha cinque vaccini che sono entrati negli studi clinici di Fase 3. Uno di questi, un vaccino proteico ricombinante, è sviluppato congiuntamente da un team guidato da Gao e un altro da Yan Jinghua, professore dell'Istituto di microbiologia presso l'Accademia cinese delle scienze. Gao sta anche prendendo parte allo sviluppo di uno dei vaccini inattivati. Durante il seminario, Gao ha anche menzionato alcuni scenari sconosciuti che devono affrontare lo sviluppo dei vaccini attuali, ad esempio, se l'anticorpo neutralizzante possa proteggere le persone una volta disponibile il vaccino e se Pfizer e Moderna possono offrire dati per dimostrarlo. (segue) (Cip)