Università: Repubblica di San Marino ammessa allo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore

- Il 19 novembre 2020 è una data che passerà alla storia per il piccolo e giovane ateneo sammarinese. Essa segna il raggiungimento di un traguardo importante per la Repubblica di San Marino e per l’Università degli Studi di San Marino, ovvero l’ingresso ufficiale di San Marino nell’ EHEA (Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore) e la conseguente adesione della sua università al Processo di Bologna. La partecipazione di San Marino all’EHEA come 49° stato membro - si legge in una nota - segna un passaggio storico per l’Università la quale, d’ora in poi, potrà godere di riconoscimenti ed opportunità di sviluppo a livello europeo. Il Processo di Bologna è uno dei più rilevanti processi intergovernativi globali di allineamento dei sistemi di istruzione universitaria dei Paesi appartenenti al Consiglio d’Europa. Ispirato dalla Dichiarazione della Sorbonne del 1998 nacque l’anno successivo, nel 1999, nel corso della Conferenza dei Ministri dell’Istruzione Superiore Europei tenutasi a Bologna. Al Processo di Bologna aderirono inizialmente 29 stati europei con l’obiettivo di costruire uno Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (EHEA) basato su principi e criteri condivisi, ovvero libertà e qualità accademica, libera circolazione di studenti e docenti, internazionalizzazione, sviluppo della dimensione sociale dell’istruzione superiore, marcata connessione al mercato del lavoro e apprendimento permanente dei laureati, partecipazione degli studenti alla vita degli atenei. (segue) (Com)